Прокуратура Хабаровска передала в суд дело о подпольном казино

В Хабаровске в суд направлено дело о подпольном казино, открытом 32-летней женщиной. В марте 2025 года она приобрела 23 автомата, а её подруги стали администраторами.
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