Вкусный рулет из фарша с начинкой

Ингредиенты перекрученное мясо (лучше пожирнее) — 800 г сырое яйцо ломтик белого хлеба без корки(замочить в молоке) соль перец — панировочные сухари чеснок — 2 зубка начинка: отварные яйца — 3 шт зелень укропа,петрушки,кинзы зеленый лук холодное сливочное масло — 50 г Рецепт приготовления 1.
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