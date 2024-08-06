Плодовые мушки на кухне: откуда берутся и как избавиться

Плодовые мушки вызывают порой не меньшее отвращение, чем тараканы, моль или клопы. Давайте разбираться, откуда же эти насекомые появляются на нашей кухне, как их оттуда быстро прогнать и что делать, чтобы эти вредители больше никогда не летали в доме.