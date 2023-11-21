Женщины. Betera Суперлига Беларуси. Дивизион 1. ´Гомель´ победил БНТУ-БелАЗ и вышел на первое место. ´Берестье´ было сильнее ´Витебчанки´, а ´Городничанка´ одолела ´Березину´Состоялись матчи 15-го тура женской Betera Суперлиги Беларуси в первом дивизионе.
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