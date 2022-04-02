Как сделать «кирпичный» цветочный горшок из цемента

Если классические пластиковые горшки, которые продаются практически во всех цветочных и хозяйственных магазинах, вас по каким-то причинам не устраивают, мы предлагаем альтернативный вариант — сделать оригинальный горшок для цветов своими руками.
Если классические пластиковые горшки, которые продаются практически во всех цветочных и хозяйственных магазинах, вас по каким-то причинам не устраивают, мы предлагаем альтернативный вариант — сделать оригинальный горшок для цветов своими руками.
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