Турнир по бесконтактному регби в рамках Военно-спортивного фестиваля Росгвардии состоялся в «Лужниках»

На территории спорткомплекса «Лужники» состоялся Военно-спортивный фестиваль Росгвардии, посвященный 215-летию образования войск правопорядка и 10-летию создания войск национальной гвардии Российской Федерации.
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