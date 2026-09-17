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Литовские власти намерены ввести всеобщий воинский призыв к 2030 году

Литовские власти намерены ввести всеобщий воинский призыв к 2030 году

Литовские власти хотят перейти к всеобщему призыву граждан на срочную службу в армии к 2030 году. Об этом заявили участники форума возглавляемого президентом Гитанасом Науседой координационного совета по всеобщей нацобороне, пишет ТАСС.

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