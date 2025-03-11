Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Беспрецедентная атака дронами со стороны ВСУ на российские города завершилась уничтожением всех украинских БПЛА

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обезвредили 337 БПЛА, посредством которых киевский режим атаковал 10 регионов нашей страны, сообщает Министерство обороны РФ.

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