Беспрецедентная атака дронами со стороны ВСУ на российские города завершилась уничтожением всех украинских БПЛА

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы обезвредили 337 БПЛА, посредством которых киевский режим атаковал 10 регионов нашей страны, сообщает Министерство обороны РФ.
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