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Zero Hedge

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Holdout Clancy Juror Lawyers Up, Goes Into Hiding

Holdout Clancy Juror Lawyers Up, Goes Into Hiding

Holdout Clancy Juror Lawyers Up, Goes Into Hiding Attorney Edward Paltzik said Thursday that he is representing Michael Desronvil, the lone holdout juror in the murder trial of Lindsay Clancy, who would not agree that Clancy was not criminally responsible for strangling her three children in January 2023.

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