Сила в правде
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Сила в правде

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Makita выпускает три новых угловых ударных гайковёрта для системы LXT

Makita выпускает три новых угловых ударных гайковёрта для системы LXT

Компактные ударные гайковерты обеспечивают лучший в своем классе крутящий момент для сложных задач. .

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