Многодетная мать из Губкинского через суд добилась получения маткапитала

Прокуратура ЯНАО сообщила о результатах проверки по факту обращения жительницы Губкинского. Женщине отказали в выдаче свидетельства на материнский капитал, пояснили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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