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Михаил Мамиашвили: «У нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную. Эти списки МОК должен утвердить не позднее конца следующей недели»

Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. «На сегодняшний день у нас есть понимание по спискам в олимпийскую сборную, в него вошли в том числе те, кто выступал на чемпионатах мира, Европы и лицензионных турнирах.

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