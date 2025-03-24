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Захарова прокомментировала атаку ВСУ на российских журналистов

Киев в очередной раз продемонстрировал свою террористическую сущность. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя атаку украинский войск на российских журналистов, передает РИА Новости.

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