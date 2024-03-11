После праздничных выходных петрозаводских водителей ждут проверки

В понедельник, 11 марта, водителей ждут массовые проверки. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 11 марта в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”, рассказали в ГИБДД.
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