Расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Приморья нанесли огневое поражение опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка на южнодонецком направлении.
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