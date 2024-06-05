Депутат Рады Арьев: хамство Зеленского в адрес Китая дорого обойдется Украине

Хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая может дорого обойтись Киеву. Такое мнение в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе выразил депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев, передает РИА Новости.
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