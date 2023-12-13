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В Краснодаре собираются открыть аэропорт: власти хотят сделать сюрприз к новому году? Ждем

В Краснодаре собираются открыть аэропорт: власти хотят сделать сюрприз к новому году? Ждем

Вчера об этом писали единичные каналы. Сегодня - громко заявил популярный московский канал SHOT. Канал ссылается на слова губернатора Вениамина Кондратьева, который отметил, что действительно решение примут после тестового полета.

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