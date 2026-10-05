Путин поздравил педагогов России с Днём учителя и подчеркнул значение учительской профессии

Президент России Владимир Путин обратился к педагогам с поздравлением в честь Дня учителя, отметив важность их вклада в образование и воспитание молодёжи.
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