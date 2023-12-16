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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сиэтл» вызвал Райта из АХЛ, у 4-го номера драфта 9+7 в 18 играх за фарм. Шварц помещен в список травмированных на долгий срок

В активе 19-летнего нападающего 16 (9+7) баллов в 18 играх сезона за «Коачеллу». В 3 матчах в НХЛ в этом сезоне он не набрал очков.

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