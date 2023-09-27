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Грабителя-автоугонщика задержали в Алматы

Грабителя-автоугонщика задержали в Алматы

Грабитель, вор и угонщик в одном лице задержан полицией южной столицы, передает inAlmaty.kz. В департаменте полиции Алматы сообщили о задержании 35-летнего уроженца Тараза, которого подозревают в серии преступлений, совершенных на территории города.

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