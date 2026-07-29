Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Угроза для Украины»: Зеленский в панике — северокорейские военные снова помогут в СВО?

«Угроза для Украины»: Зеленский в панике — северокорейские военные снова помогут в СВО?

Эксперты уверены, что это решение выгодно и Москве, и Пхеньяну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы рассчитывает получить от Северной Кореи еще 30 тысяч военнослужащих для участия в СВО.

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