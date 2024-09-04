Многодетная семья из Ютазинского района примет участие в работе ЦИК РФ

Многодетная семья Абрамовых из посёлка Уруссу Ютазинского района спешно пакует чемоданы. Через несколько часов поезд умчит их в столицу нашей необъятной Родины, где они будут участвовать в работе Информационного штаба ЦИК России.
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