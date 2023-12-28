Антонов: США боятся признать крупный успех РФ после освобождения Марьинки

Соединенные Штаты видят успехи России в зоне спецоперации, но не могут признать их публично. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов в своих соцсетях после освобождения ВС РФ Марьинки.
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