Штрафы таксистов-мигрантов будет оплачивать государство? Юлия СкворцоваКак сообщил «Царьград», Национальная ассоциация таксопарков направила в мэрию Москвы письмо с предложением пересмотреть штрафы за неоплату парковки и стоянку на газонах.
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