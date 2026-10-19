Прокуратура Дзержинского района Перми установила, что с ноября 2025 года по июнь 2026 года 70 сотрудников коммерческого предприятия не получали зарплату, и после внесения представления работодатель полностью погасил долг, превысивший 10 млн рублей.
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