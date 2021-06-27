Теория Стивена Хокинга о черных дырах получила подтверждение

Новости наукиПрогрессТеория Стивена Хокинга о черных дырах получила подтверждение Несмотря на загадочную природу, считается, что черные дыры следуют определенным простым правилам.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЗотовАбракадабра порождает дыры от бублика черного цвета.А если одна абракадабра порождает вторую абракадабру,то появляется третья абракадабра. Закон единства и борьбы абракадабр в голове шизофреника способна родить Наполеона в палате №6,с отсутствующим мозгом т.е.абсолютной черной дырой в отдельной голове.ARanatolii660 reznikovСлово АБДРАКАДАБРА на Лемурийском означает Будет так как я сказал и при этом надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЩЁЛКНУТЬ ХВОСТОМ ! Тогда всё исполняется Проблема лишь в том что у людей нет ХВОСТА !Валерий ПодгузовБарон Мюнхгаузен и Горбачев отдыхает. Космологи бьют всех фантазёров и авторов мультфильмов.Комментировать
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