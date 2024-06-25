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Царьград

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Губернатор Забайкалья призвал сделать тариф на газ приемлемым для населения

Губернатор Забайкалья призвал сделать тариф на газ приемлемым для населения

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал сделать тариф на газ приемлемым для жителей Читы.

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