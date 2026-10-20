Телеканал "78" Население Абхазии требует закрыть российским туристам вход на местные празднества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Я нежно люблю па...
- "Я нежно люблю па...
- "Я нежно люблю па...
Это обычная плата за кормление, мы же добренькие....
Были в Абхазии, очень понравлось, народ добрый , отзывчивый.Так что не надо придумывать!
Сие писание - явная провокация и заказуха, очень даже возможно что от крымчан. Лучшего места для отдыха по критерию цена - качество чем в ОПК Курорты Пицунды для меня нет. Ежегодно, с 2011 года, с удовольствием еду в Абхазию. По нашей рекомендации отдыхали друзья, соседи, друзья друзей, и все очень довольны. Многие знакомые люди ездят в другие места. Негатива в общении с местным народом никогда не было. За 16 лет со многими подружились, ждем новых встреч. Единственная трудность - преодоление сочинского серпантина. Остальное - вранье!
Вместо финансирования Абхазии лучше бы направили эти деньги на удешевление курортов России!!!
Ну если Сверхдержава позволяет так с собой обращаться, то почему бы и нет? Как же это греет национальное самосознание жителей недогосударств! Штаты вон не могут себе позволить о Россию ноги вытирать, а мы запросто. Клево же!
Сколько можно писать об этом г:вне, русские туристы в абхазии, мазохисты в абхазии !!!! Отдайте это (доброе, порядочное, честное , гордое говно)население вместе с территорией грузии , пусть друг друга любят во все места!!!