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Кильский институт: Запад стал отправлять меньше оружия Украине

Кильский институт: Запад стал отправлять меньше оружия Украине

Запад оказал значительно меньше военной помощи Украине в 2023 году по сравнению с 2022-м. В частности, сократился объем тяжелых вооружений, сообщила пресс-служба Кильского института мировой экономики, отслеживающего поставки.

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