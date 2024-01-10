Кильский институт: Запад стал отправлять меньше оружия Украине

Запад оказал значительно меньше военной помощи Украине в 2023 году по сравнению с 2022-м. В частности, сократился объем тяжелых вооружений, сообщила пресс-служба Кильского института мировой экономики, отслеживающего поставки.
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