Минтранс заявил, что может продолжить субсидирование авиакомпаний за полеты

Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com Субсидирование авиакомпаний за выполненный полеты может быть продолжено, вопрос пролонгации будет решаться в зависимости от финансово-экономического состояния перевозчиков.
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