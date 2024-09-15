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Петербургский дневник

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Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Также глава государства планирует встретится с главами регионов, которых избрали во время единого дня голосования На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по развитию беспилотной авиации.

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