Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Также глава государства планирует встретится с главами регионов, которых избрали во время единого дня голосования На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по развитию беспилотной авиации.
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