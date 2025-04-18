Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • HotRS
    Да, советские микрокалькуляторы самые крупные микрокалькуляторы в мире.Никто не верил, а...
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Надо ли было чехов освобождать в 1945-том?

Надо ли было чехов освобождать в 1945-том?

Во времена вегетарианские довелось побывать в Праге. Было это лет 15 назад, после Мюнхенской речи Путина, на которую, как известно, тогда все в Европе криво поулыбались и отмахнулись, как от назойливой мухи.

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