Ratchet & Clank Rift Apart ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ+Steam Deck

⭐️ ⭐️ ⭐️ Товар выдается автоматически МГНОВЕННАЯ (24/7) GLOBAL-активировать можно в любом регионе!⭐️ ⭐️ ⭐️ ------------------------------- ❗ Внимание Вы покупаете общий STEAM аккаунт для игры в офлайн режиме------------------------------ --------------------------❤️❤️❤️ Оставьте положительный отзыв и получите денежный сертификат❤️❤️❤️------------------------- МЫ ДАЁМ ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ АКТИВАЦИИ (БЕЗ ОЧЕРЕДИ) ИГРА УСТАНОВИТСЯ БЕЗ ПОСТОРОННИХ ПРОГРАММ: ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ ⭐Что дает вам покупка ✅1 Доступ к официальному аккаунту Steam ✅2 Пожизненный доступ к аккаунту ✅3 Доступ ко всем обновлениям игры ✅4 Техническая поддержка и помощь в запуске игры если потребуется бесплатно ⚠️Важно знать ❗ Одна активация один ПК ❗ Вы покупаете общий STEAM аккаунт это означает что на нем играете не только вы ❗ После покупки вам будет выдан логин и пароль от steam аккаунта, играть после установки возможно только в оффлайн режиме.