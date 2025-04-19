Где на кровати самое большое количество микробов и бактерий

В кровати люди проводят немало времени. Во время сна происходит потоотделение и шелушение кожи. За ночь человек теряет до 500 миллионов клеток влажной кожи и это именно то, что привлекает бактерии и крошечных насекомых.
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