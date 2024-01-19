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Переехали: Ревва с женой и детьми покинул Россию после его отмены на ТВ

Переехали: Ревва с женой и детьми покинул Россию после его отмены на ТВ

Супруга певца рассказала, где они сейчас находятся. Александр Ревва с женой Соцсети49-летний Александр Ревва оказался в непростой ситуации, и теперь неясно, сможет ли он дальше развивать карьеру в России.

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Комментарии
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Влдимир
туда и дорога этому чмошнику от КВНовской команды города Сочи. Чумадан бан да дорога. Вот только за что страдают дети. Считал и считаю его придурок по жизни, случайно влезший на экран ТВ.
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4 час.

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