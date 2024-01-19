Переехали: Ревва с женой и детьми покинул Россию после его отмены на ТВ

Супруга певца рассказала, где они сейчас находятся. Александр Ревва с женой Соцсети49-летний Александр Ревва оказался в непростой ситуации, и теперь неясно, сможет ли он дальше развивать карьеру в России.
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