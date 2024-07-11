Вопрос снятия Джо Байдена с выборов вышел на официальный уровень

Представители штаба Байдена придут в Сенат. О способности нынешнего президента и дальше быть кандидатом на выборах будут судить также по его выступлению на саммите НАТО в четвергKevin Dietsch/Getty Images читайте на monocle.
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