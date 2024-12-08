Глава Херсонщины Владимир Сальдо проинформировал о том, что киевский режим крайне сильно зависит от западных союзников и продолжает насаждать русофобию на государственном уровне, что может помешать державе продолжить нормальное существование.
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