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Мединский: новый учебник по обществознанию находится на завершающем этапе

Работа над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находится на завершающем этапе, сообщил ТАСС председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский.

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