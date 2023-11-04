Резник прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Вот и объясните ей , что работали на благо страны и людей. А не быдла. Скромнее надо быть , а не высокомерной. Детьми пусть занимается. Им Родина нужна. Куда они потом приедут взрослыми людьми ? В Лимасол ?

АС

Анатолий Страшко

Резник, всё Ваше творчество может поблекнуть, после того как люди узнают, что творили вы с Аллой для многочисленного быдла. Чтобы бабло срубить. И думать так о Вас , Резник, именно Алла заставляет. Своими непродуманными, или , наоборот, даже очень продуманными заявлениями о народе холуе, о рабском народе. Как у этой певички прорезаются на удобрённой баблом поле, её иудейские корешки! И вот она уже повелительница, звезда нейтронной мощи среди плебса, холуёв, рабов. Правда есть среди этого плебса несколько достойных. Вот для них именно и работали Резник и Алла. Брат и сестра. Так, что ли , г-н гривоносный лев, Резник? Какова сестра, таков и брат?