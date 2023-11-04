Неожиданно для своих фанатов в Россию вернулась Алла Пугачева. Кадры возвращения певицы попали в Сеть и многие популярные личности высказались о ее возвращении, в том числе Маргарита Симоньян.
Резник прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию
Комментарии
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lady lyudmila
Вот и объясните ей , что работали на благо страны и людей. А не быдла. Скромнее надо быть , а не высокомерной. Детьми пусть занимается. Им Родина нужна. Куда они потом приедут взрослыми людьми ? В Лимасол ?
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1 д.
Александр Ляшенко
Сейчас примазываясь к Пугалкиной, Резник готовит себе соломку,на "а вдруг". И мы помним чем зарабатывает её муж,которого она полностью поддерживает,посылая просьбы в МинЮст РФ.Народ не быдло,он всё помнит,как то так,г-н Резник.
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1 д.
АС
Анатолий Страшко
Резник, всё Ваше творчество может поблекнуть, после того как люди узнают, что творили вы с Аллой для многочисленного быдла. Чтобы бабло срубить. И думать так о Вас , Резник, именно Алла заставляет. Своими непродуманными, или , наоборот, даже очень продуманными заявлениями о народе холуе, о рабском народе. Как у этой певички прорезаются на удобрённой баблом поле, её иудейские корешки! И вот она уже повелительница, звезда нейтронной мощи среди плебса, холуёв, рабов. Правда есть среди этого плебса несколько достойных. Вот для них именно и работали Резник и Алла. Брат и сестра. Так, что ли , г-н гривоносный лев, Резник? Какова сестра, таков и брат?
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14 час.
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