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Киев созвал совет МАГАТЭ. Захарова уверена: "Всеми силами стремится отвлечь" от атаки на джип комиссии

Киев созвал совет МАГАТЭ. Захарова уверена: "Всеми силами стремится отвлечь" от атаки на джип комиссии

На днях Киев стал инициатором совещания МАГАТЭ по вопросу энергосистемы Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что такими громкими действиями киевский режим пытается отвлечь внимание общественности от атаки на автомобиль комиссии, когда та выезжала с территории Запорожской АЭС.

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