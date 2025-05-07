«Филипп повел себя некрасиво»: Наджиев о конфликте Шукшиной и Киркорова

Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандальное заявление актрисы Марии Шукшиной, назвавшей Филиппа Киркорова представителем нетрадиционной ориентации* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии