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Мода и Шоу-бизнес

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  • ПавелЗзаварзин
    Развращённость этих нахлебников зашкаливает! Неприкрытое свинство.Этому Муромову за "яблоки на снегу" ещё и пенсию пл...«Это издевательст...
  • Ингерман Ланская
    Те, кто в молодости РАБОТАЛ, получают пенсию в 40-50-60 и более тысяч... ну а те, кто балду гонял и пьянствовал - соц...«Это издевательст...
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«Филипп повел себя некрасиво»: Наджиев о конфликте Шукшиной и Киркорова

«Филипп повел себя некрасиво»: Наджиев о конфликте Шукшиной и Киркорова

Певец Игорь Наджиев прокомментировал скандальное заявление актрисы Марии Шукшиной, назвавшей Филиппа Киркорова представителем нетрадиционной ориентации* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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