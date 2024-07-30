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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» анонсировало трансфер форварда Марокко U23 Маухуба: «В ближайшее время появится информация». Переход оценивается в 1,8 млн евро

Согласно Transfermarkt, бело-голубые подписали с нападающим олимпийской сборной Марокко контракт до 2029 года, заплатив за него 1,8 млн евро.

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