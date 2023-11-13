В 2016 году Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это расставание сопровождалось грандиозным скандалом, телеведущая рыдала в соцсетях и не могла поверить, что муж за ее спиной уже строил новые отношения с Анастасией Костенко.