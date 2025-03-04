В Бразильской конфедерации футбола прокомментировали вызов в сборную Сантоса

Получивший гражданство РФ защитник «Зенита» Дуглас Сантос попал лишь в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи, неизвестно, будет ли он в окончательной заявке, сообщили в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.