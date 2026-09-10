От 8 пострадавших к 28: Что на самом деле произошло в Сочи 9 сентября – при ударе БЭКа по набережной

БЭК ударил по набережной в Сочи накануне вечером. Сигнал тревоги прозвучал. Но люди на берегу всё равно оставались – то ли уйти не успели, то ли не услышали, а, может быть, просто проигнорировали опасность, ведь "красный флажок" здесь вывешивают с десяток раз на дню.
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