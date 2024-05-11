Maxsun выпустил первую материнскую плату в аниме-стилистике Если вы заинтересо...

Maxsun выпустил первую материнскую плату в аниме-стилистикеЕсли вы заинтересованы в видеокарте серии Maxsun iCraft или планируете её приобрести, то также стоит обратить внимание на новейшую материнскую плату компании из серии iCraft Cross, которая также имеет аниме-тематику.