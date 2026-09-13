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Строительство 21 века

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Забытые овощи, которые стоит вернуть на грядки: мой опыт и открытия

Забытые овощи, которые стоит вернуть на грядки: мой опыт и открытия

Современный огород часто выглядит предсказуемо: грядки с томатами, огурцами, картофелем и зеленью. Мы настолько привыкли к этому набору, что порой забываем, насколько богаче и интереснее может быть наш стол.

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