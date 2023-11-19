Современное искусство: «На фасаде — как в Европе, а внутри — немытые туалеты»: Почему Юлия Высоцкая не уезжает из России, несмотря на все проблемы

Многим зрителям может показаться со стороны, будто Юлия Высоцкая – настоящий баловень судьбы. Ей повезло встретить и влюбить в себя Андрея Кончаловского, она сумела разумно распорядиться предоставленным шансом и взлететь на самую вершину славы.
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