Современное искусство: «На фасаде — как в Европе, а внутри — немытые туалеты»: Почему Юлия Высоцкая не уезжает из России, несмотря на все проблемы

Многим зрителям может показаться со стороны, будто Юлия Высоцкая – настоящий баловень судьбы. Ей повезло встретить и влюбить в себя Андрея Кончаловского, она сумела разумно распорядиться предоставленным шансом и взлететь на самую вершину славы.