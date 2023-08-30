Богомаз: При отражении атаки над Брянском сбили три БПЛА ВСУ

В рамках отбития нацеленного на находящийся в Брянске аэропорт атакующего манёвра нацистских формирований киевского режима военнослужащие войск противовоздушной обороны Российской Федерации успешно сбили три беспилотных летательных аппарата врага.
В рамках отбития нацеленного на находящийся в Брянске аэропорт атакующего манёвра нацистских формирований киевского режима военнослужащие войск противовоздушной обороны Российской Федерации успешно сбили три беспилотных летательных аппарата врага.
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