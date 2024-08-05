Мышиная резня: почему мультсериал о Бэтмене оказался лучше фильмов

На стриминге Prime Video от Amazon вышел сериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Анимационный проект из 10 эпизодов не вписывается ни в одну из существующих киноинтерпретаций историй о Темном рыцаре — это нуарная перезагрузка, в которой главный мститель Готэма возвращается к истокам.